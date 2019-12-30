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"Нафтогаз" запустил трансляцию для отслеживания текущих газовых переговоров

Новости » В мире     30.12.2019 - 16:16
"Нафтогаз" запустил трансляцию для отслеживания текущих газовых переговоров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информацию можно будет получить ежедневно, без перерыва на праздники и выходные

НАК "Нафтогаз" запустил онлайн-трансляцию для отслеживания текущих газовых переговоров с "Газпромом" о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в Facebook.

Как сообщается, информацию можно будет получить ежедневно, без перерыва на праздники и выходные.

"У Вас будет возможность получить официальную, надежную информацию из основных источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, в газовом информационном центре. Ежедневные брифинги планируются с участием глав "Нафтогаза", оператора ГТС, ключевых фигур государства, а также украинских и иностранных экспертов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Также глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" завершился.

Как писало РБК-Украина, в Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ. Они начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря.

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