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"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину в Харьковской области

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Украина, Среда 07 сентября 2022 13:49
"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину в Харьковской области Фото: "Нафтогаз" запустил новую газовую скважину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Харьковской области заработала новая разведочная скважина которая даст возможность добывать минимум 120 тыс. кубометров газа в сутки. Но потенциал может быть еще большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Наши специалисты открыли значительную газовую залежь на глубине более 6000 м на месторождении в Харьковском регионе. Суточный дебит газа скважины - более 120 тыс. куб. м. По оценкам, ее потенциал может быть еще большим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, место для бурения скважины определено по результатам 3D сейсмических исследований

"Укргаздобыча продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением тех, которые находятся вблизи линии соприкосновения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа. Этого объема будет достаточно для зимы.

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Нафтогаз Украины
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