"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину в Харківській області
У Харківській області запрацювала нова розвідувальна свердловина яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тис. кубометрів газу на добу. Але потенціал може бути ще більшим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
"Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини - більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень
"Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. Цього об’єму буде достатньо для зими.