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"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину в Харківській області

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Україна, Середа 07 вересня 2022 13:49
"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину в Харківській області Фото: "Нафтогаз" запустив нову газову свердловину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Харківській області запрацювала нова розвідувальна свердловина яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тис. кубометрів газу на добу. Але потенціал може бути ще більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини - більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень

"Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. Цього об’єму буде достатньо для зими.

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Нафтогаз України
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