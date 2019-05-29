"Нафтогаз" запускает торги на Украинской энергетической бирже

Компания "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз Украины", запускает операции по купле-продаже газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Сообщается, что для участия в этих торгах заинтересованным сторонам нужно пройти процедуру KYC, а также получить аккредитацию на бирже.

"Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и придаст публичности нашей торговой деятельности. "Нафтогаз" открыт к сотрудничеству, мы приглашаем всех желающих стать нашими контрагентами на конкурентных биржевых торгах", - отметил руководитель газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Ожидается, что первые торги по продаже газа на бирже пройдут до конца июня. Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором происходят торги.

Отметим, торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков газа. В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство сделок на украинском газовом рынке заключается через прямые договора. В 2017 году на бирже реализовано 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году - 154,2 млн куб. м. В то же время спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизит цены на газ для населения в июле из-за того, что газ на международном рынке снова дешевеет.