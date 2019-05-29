"Нафтогаз" запускає торги на Українській енергетичній біржі

Компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз України", запускає операції з купівлі-продажу газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза".

Повідомляється, що для участі в цих торгах зацікавленим сторонам треба пройти процедуру KYC, а також отримати акредитацію на біржі.

"Біржова торгівля в умовах вільної конкуренції дозволить зняти всі питання щодо ринковості наших цін і додасть публічності нашій торговельній діяльності. "Нафтогаз" відкритий до співпраці, ми запрошуємо всіх охочих стати нашими контрагентами на конкурентних біржових торгах", - зазначив керівник газового дивізіону НАК Андрій Фаворов.

Очікується, що перші торги з продажу газу на біржі пройдуть до кінця червня. Зараз планується продаж газу на умовах поставки протягом наступного після торгів місяці, а також того ж місяця, у якому відбуваються торги.

Зазначимо, торги природним газом на УЕБ проводяться вже більше двох років, у них беруть участь близько 200 трейдерів і приватних видобувачів газу. У той же час, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку укладається через прямі договори. У 2017 році на біржі реалізовано 137,1 млн куб. м газу, в 2018 році - 154,2 млн куб. м. У той же час попит на газ у промисловому сегменті в 2018 році склав майже 17 млрд куб. м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" знизить ціни на газ для населення у липні через те, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає.