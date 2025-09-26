"Нафтогаз" запропонував кілька проєктів у рамках ресурсної угоди України зі США

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що три з них планують реалізувати до кінця 2026 року за рахунок коштів фонду, створеного спільно зі США.

"Ми хочемо бути серед перших проєктів у цьому пулі", - сказав Корецький.

Угода про ресурси

Як зазначає Bloomberg, Київ і Вашингтон підписали угоду про розподіл прибутку від майбутнього продажу українських мінеральних та енергетичних ресурсів.

Угоду обговорювали кілька місяців, вона викликала побоювання з приводу можливої експлуатації України, але влада вважає її важливою для залучення інвестицій і післявоєнного відновлення.

Обидві сторони інвестують по 75 млн доларів для запуску Інвестиційного фонду відновлення. Його мета - прискорити старт проєктів, підкреслили в Американській корпорації міжнародного фінансування розвитку.

Партнерство із західними компаніями

Корецький зазначив, що "Нафтогаз" готовий використовувати наявні ліцензії та закликав західних партнерів приєднуватися.

Він нагадав, що раніше Shell і Chevron починали проєкти з видобутку сланцевого газу в Україні, але вийшли з них 2014 року після окупації Криму. Наприклад, Олеське родовище на заході України, де мав працювати Chevron, зараз вільне.

"Якщо Chevron або інші компанії, які мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт, ми будемо дуже раді", - сказав він.

За даними Центру енергетичної безпеки НАТО, Україна володіє одними з найбільших запасів газу в Європі.

Удари Росії та потреба в імпорті

Водночас "Нафтогаз" потерпає від російських атак на об'єкти видобутку та зберігання газу. Руйнування призвели до втрати 42% добового видобутку на початку року, що змушує компанію імпортувати 5,8 млрд кубометрів газу у 2025 році. Це майже половина необхідних 13,2 млрд кубометрів для проходження опалювального сезону.

Близько 10% цих обсягів Україна закуповує у США у вигляді СПГ через польську компанію PKN Orlen. Також ведуться переговори з американськими виробниками про прямі поставки.

"Не можемо просто сидіти і чекати"

Незважаючи на війну, "Нафтогаз" продовжує шукати інвесторів. За словами Корецького, компанія змушена витрачати значні кошти на відновлення об'єктів і підтримання поточного видобутку, але із залученням зарубіжних партнерів може реалізувати більше.

"Є американські та канадські компанії, а також фірми з інших країн, які мають досвід роботи в регіонах із воєнними конфліктами", - підкреслив він. - "Звичайно, це не швидкий процес, але якщо ми його не почнемо, то не отримаємо результату".