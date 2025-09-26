"Нафтогаз" предложил несколько проектов в рамках ресурсной сделки Украины с США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что три из них планируется реализовать до конца 2026 года за счет средств фонда, созданного совместно с США.

"Мы хотим быть среди первых проектов в этом пуле", - сказал Корецкий.

Соглашение о ресурсах

Ка отмечает Bloomberg, Киев и Вашингтон подписали соглашение о разделении прибыли от будущей продажи украинских минеральных и энергетических ресурсов.

Соглашение обсуждалось несколько месяцев и вызывало опасения по поводу возможной эксплуатации Украины, но власти считают его важным для привлечения инвестиций и послевоенного восстановления.

Обе стороны инвестируют по 75 млн долларов для запуска Инвестиционного фонда восстановления. Его цель - ускорить старт проектов, подчеркнули в Американской корпорации международного финансирования развития.

Партнерство с западными компаниями

Корецкий отметил, что "Нафтогаз" готов использовать существующие лицензии и призвал западных партнеров присоединяться.

Он напомнил, что ранее Shell и Chevron начинали проекты по добыче сланцевого газа в Украине, но вышли из них в 2014 году после оккупации Крыма. Например, Олесское месторождение на западе Украины, где должен был работать Chevron, сейчас свободно.

"Если Chevron или другие компании, которые имеют опыт в разработке сланцевого газа, обратят внимание на этот проект, мы будем очень рады", - сказал он.

По данным Центра энергетической безопасности НАТО, Украина обладает одними из крупнейших запасов газа в Европе.

Удары России и потребность в импорте

В то же время "Нафтогаз" страдает от российских атак на объекты добычи и хранения газа. Разрушения привели к потере 42% суточной добычи в начале года, что вынуждает компанию импортировать 5,8 млрд кубометров газа в 2025 году. Это почти половина необходимых 13,2 млрд кубометров для прохождения отопительного сезона.

Около 10% этих объемов Украина закупает в США в виде СПГ через польскую компанию PKN Orlen. Также ведутся переговоры с американскими производителями о прямых поставках.

"Не можем просто сидеть и ждать"

Несмотря на войну, "Нафтогаз" продолжает искать инвесторов. По словам Корецкого, компания вынуждена тратить значительные средства на восстановление объектов и поддержание текущей добычи, но с привлечением зарубежных партнеров может реализовать больше.

"Есть американские и канадские компании, а также фирмы из других стран, которые имеют опыт работы в регионах с военными конфликтами", - подчеркнул он. - "Конечно, это не быстрый процесс, но если мы его не начнем, то не получим результата".