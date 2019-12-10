"Нафтогаз" заморозил цену на газ для населения до 1 мая

НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на покупку на льготных условиях (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, гарантированная оптовая цена "Нафтогаза "зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от расходов на транспортировку газа по газопроводам, а также наценки газсбытов. При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м, сообщили в "Нафтогазе".

Как разъяснили в "Нафтогазе", с 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не требуется никаких действий, подписания дополнительных соглашений или внесения предоплаты.

В то же время, любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. В этом случае, с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться в свои региональные сбытовые компании.

"Нафтогаз" предупреждает, что ежемесячная рыночная цена в начале 2020 года может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ для населения с 1 января до 1 мая 2020 года с помощью так называемой "страховой цены". При этом цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.