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Арбитраж Стокгольма рассмотрит дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года

Новости » Энергетика    01.04.2019 - 21:42
Арбитраж Стокгольма рассмотрит дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Спор двух компаний длится с 2018 года

Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску "Газпрома" об изменении или расторжении контракта на транзит газа через Украину и по требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российской компании 11,58 млрд долларов в апреле - мае 2021 года. Об этом говорится в годовой отчетности "Газпрома", сообщают росСМИ.

Напомним, "Нафтогаз Украины" 6 июля 2018 года направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. Отметим, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. 

В марте текущего года "Нафтогаз" направил "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Указано, что основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы. В частности, правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

После этого российский "Газпром" 14 августа подал в арбитраж ответ на требования "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на транзит газа.

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