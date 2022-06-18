"Нафтогаз" закачает газ в хранилища на зиму: Кабмин определил объем на 1 октября

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не меньше, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 июня 2022 г. № 691.

"Выполнение указанной цели будет достигнуто, в частности, путем использования потенциала подземных хранилищ природного газа, обеспечения наличия по состоянию на 1 октября 2022 г. природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2022/23 года, в том числе удовлетворения потребностей бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 19 млрд куб. метров", - говорится в документе.

Согласно документу, в сфере безопасности поставки природного газа "Нафтогаз" обеспечивает безопасную поставку энергии, в частности природного газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина завершила отопительный сезон 2021/2022 года с запасами газа в подземных хранилищах более 9 млрд кубометров.

Напомним, отбор газа из ПХГ Украины начался 4 октября 2021 года. Максимум был достигнут по состоянию на утро 4 октября 2021 года - 18 875,94 млн кубометров.

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