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Украина завершила отопительный сезон с запасами газа более 9 млрд кубометров

Новина українською →
Украина, Среда 06 апреля 2022 09:23
Украина завершила отопительный сезон с запасами газа более 9 млрд кубометров Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина завершила отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах более 9 млрд кубометров. Сезон закончился и однозначно прошел успешно.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

При этом отметил, не может называть конкретные цифры, поскольку война идет на всех фронтах. "Но скажу так - угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров", - сообщил министр.

По его словам, отопительный сезон закончился и однозначно он прошел успешно. "К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых "экспертов", которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались", - добавил Галущенко.

Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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