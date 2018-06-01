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"Нафтогаз" вынесет на переговоры с "Газпромом" вопрос повышения ставок на транзит

НовостиЭнергетика    01.06.2018 - 14:03
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Повышение тарифов на транзит вынесут на поддержанные Еврокомиссией переговоры

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" вынесет на поддержанные Еврокомиссией переговоры с российским "Газпромом" вопрос о повышении ставок на транзит газа. Об этом РБК-Украина сообщили в "Нафтогазе".

В частности, в "Нафтогазе" отметили, что компания "будет рада" на переговорах с "Газпромом" обсудить вопросы транзита, ставки и другие темы.

Отметим, ранее российские СМИ сообщили о намерении украинской стороны уже в 2018 году повысить тарифы на транзит газа. Якобы соответствующие условия в письме замглавы "Газпрома" Александру Медведеву назвал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG ("Северный поток-2") получила документ о взыскании с "Газпрома" 2,6 млрд долларов, которые Стокгольмский арбитраж присудил украинскому "Нафтогазу".  

 

Вступило в силу постановление о продлении спецобязательств для "Нафтогаза" до 1 августа
Теги публикации: Газпром, транзит, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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