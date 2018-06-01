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"Нафтогаз" винесе на переговори з "Газпромом" питання підвищення ставок на транзит

НовиниЕнергетика    01.06.2018 - 14:03
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Підвищення тарифів на транзит винесуть на підтримані Єврокомісією переговори

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" винесе на підтримані Єврокомісією переговори з російським "Газпромом" питання про підвищення ставок на транзит газу. Про це РБК-Україна повідомили в "Нафтогазі".

Зокрема, в "Нафтогазі" відзначили, що компанія "буде рада" на переговорах з "Газпромом" обговорити питання транзиту, ставки та інші теми.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ повідомили про намір української сторони вже в 2018 році підвищити тарифи на транзит газу. Нібито відповідні умови в листі заступнику голові "Газпрому" Олександру Медведєву назвав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG ("Північний потік-2") отримала документ про стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів, які Стокгольмський арбітраж присудив українському "Нафтогазу".

 

Набула чинності постанова про продовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" до 1 серпня
Теги публікації: Газпром, транзит, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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