Компания Nord Stream 2 AG получила документ о взыскании с "Газпрома" 2,6 млрд долларов

Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с "Газпрома"

Компания Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с российского газового монополиста "Газпром" средств по требованию Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на представителя компании.

При этом не уточняется, о каких обеспечительных мерах идет речь. Издание не исключает, что имеется в виду арест активов.

Напомним, ранее компания "Газпром" подтвердила, что НАК "Нафтогаз" начала взыскание в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Однако в "Газпроме" заявили, что монополист не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, а поэтому подробные комментарии "могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома".

Также сообщалось, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился.