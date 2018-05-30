Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Компания Nord Stream 2 AG получила документ о взыскании с "Газпрома" 2,6 млрд долларов

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 18:11
Иллюстративное фото (nord-stream2.com)
Иллюстративное фото (nord-stream2.com)

Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с "Газпрома"

Компания Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с российского газового монополиста "Газпром" средств по требованию Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на представителя компании.

При этом не уточняется, о каких обеспечительных мерах идет речь. Издание не исключает, что имеется в виду арест активов.

Напомним, ранее компания "Газпром" подтвердила, что НАК "Нафтогаз" начала взыскание в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Однако в "Газпроме" заявили, что монополист не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, а поэтому подробные комментарии "могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома".

Также сообщалось, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился.

"Газпром" пытается обжаловать решение арбитража на основе лингвистической экспертизы, - Коболев Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза"
Теги публикации: Газпром, Северный поток-2, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top