"Нафтогаз" за вісім місяців сплатив понад 61 мільярд гривень податків, - Чернишов

За січень-серпень цього року НАК "Нафтогаз України" сплатив понад 61 млрд гривень податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова в Facebook.
З цієї суми, 56,8 млрд грн було сплачено у держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету, ще 4,4 млрд - до місцевих бюджетів.
"Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну", - зазначив Чернишов.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" викупив у приватних газовидобувних компаній понад 700 млн кубометрів газу на суму понад 9,2 млрд грн.
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