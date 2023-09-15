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"Нафтогаз" за вісім місяців сплатив понад 61 мільярд гривень податків, - Чернишов

Фото: "Нафтогаз" за вісім місяців сплатив понад 61 мільярд гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За січень-серпень цього року НАК "Нафтогаз України" сплатив понад 61 млрд гривень податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова в Facebook.

З цієї суми, 56,8 млрд грн було сплачено у держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету, ще 4,4 млрд - до місцевих бюджетів.

"Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну", - зазначив Чернишов.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" викупив у приватних газовидобувних компаній понад 700 млн кубометрів газу на суму понад 9,2 млрд грн.

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