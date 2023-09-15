"Нафтогаз" за восемь месяцев уплатил более 61 миллиарда гривен налогов, - Чернышев

За январь-август этого года НАК "Нефтегаз Украины" уплатил более 61 млрд гривен налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева в Facebook.
Из этой суммы 56,8 млрд грн было уплачено в госбюджет, что составляет 11,5% от общих отчислений бизнеса в государственный бюджет, еще 4,4 млрд - в местные бюджеты.
"Мы ежедневно работаем над увеличением прибыли, чтобы обеспечить еще большее отчисление в государственную казну", - отметил Чернышев.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" выкупил у частных газодобывающих компаний более 700 млн кубометров газа на сумму свыше 9,2 млрд грн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.