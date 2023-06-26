"Нафтогаз" виходить з дефолту: Кабмін схвалив умови реструктуризації євробондів

Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року.

Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Євробонди НАК

Рішення уряду стосується євробондів "Нафтогазу" на суму 335 млн доларів зі ставкою 7,375% зі строком погашення у 2022 році, випущених Kondor Finance PLC.

Умови включають 5% виплату основного боргу, виплату нарахованих прострочених відсотків, купонну виплату, що підлягає виплаті у липні 2023 року, та додаткові відсотки. Строк погашення залишку основної суми буде продовжено з амортизацією 50% основної суми, що залишилася в липні 2024 року і 50% у липні 2025 року. Відсотки, які повинні виплачуватися в січні 2024 року, будуть відкладені до липня 2024 року з можливістю капіталізувати їх. У майбутньому купон за облігаціями 2022 зросте до 7,65%.

Також схвалені до умови реструктуризації облігацій на суму 500 млн доларів зі ставкою 7,625% із терміном погашення у 2026 році, випущених Kondor Finance PLC.

Умови включають:

сплату комісії за згоду, що дорівнює 0,5% від основної суми облігацій, власникам, які голосують за запит на згоду ;

депозит на спеціальному окремому резервному рахунку "Нафтогазу" в розмірі суми, еквівалентної одному виплаті відсотків за облігаціями 2026 року до початку запиту на отримання згоди; та еквівалент однієї сплати відсотків за облігаціями 2026 року трьома частинами, починаючи з 15 січня 2024 року і закінчуючись 31 березня 2024 року. Суми на резервному рахунку мають використовуватися виключно для сплати відсотків за облігаціями 2026 року, які будуть відновити в листопаді 2024 року ;

продовження терміну погашення облігацій у 2026 році таким чином, щоб 50% непогашеної основної суми було погашено в листопаді 2027 року, а решта 50% - у листопаді 2028 року.

Нагадаємо, останній термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу" минув 26 липня 2022 року, але виплат не відбувся. Компанія заявила, що гроші має, але вона не може їх заплатити за розпорядженням Кабміну. Таким чином, майже рік компанія перебувала в стані дефолту.