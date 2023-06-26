"Нафтогаз" выходит из дефолта: Кабмин одобрил условия реструктуризации евробондов

Ожидается, что реструктуризация завершится к концу июля 2023 года.

Подробные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Евробонды НАК

Решение правительства касается евробондов "Нафтогаза" на сумму 335 млн долларов со ставкой 7,375% со сроком погашения в 2022 году, выпущенных Kondor Finance PLC.

Условия включают 5% выплату основного долга, выплату начисленных просроченных процентов, купонную выплату, подлежащую выплате в июле 2023 года, и дополнительные проценты. Срок погашения остатка основной суммы будет продлен с амортизацией оставшейся 50% основной суммы в июле 2024 года и 50% в июле 2025 года. Проценты, которые должны выплачиваться в январе 2024 года, будут отложены до июля 2024 года с возможностью капитализировать их. В будущем купон по облигациям 2022 года вырастет до 7,65%.

Также одобрены условия реструктуризации облигаций на сумму 500 млн долларов со ставкой 7,625% со сроком погашения в 2026 году, выпущенных Kondor Finance PLC.

Условия включают:

уплату комиссии за согласие, равное 0,5% от основной суммы облигаций, владельцам, голосующим за запрос на согласие;

депозит на специальном отдельном резервном счете "Нафтогаза" в размере суммы, эквивалентной одному выплате процентов по облигациям 2026 года до начала запроса на получение согласия; и эквивалент одной уплаты процентов по облигациям 2026 года тремя частями, начиная с 15 января 2024 и заканчиваясь 31 марта 2024 года. Суммы на резервном счете должны использоваться исключительно для уплаты процентов по облигациям 2026 года, которые будут возобновлены в ноябре 2024 года ;

продление срока погашения облигаций в 2026 году таким образом, чтобы 50% непогашенной основной суммы было погашено в ноябре 2027 года, а остальные 50% - в ноябре 2028 года.

Напомним, последний срок выплат владельцам еврооблигаций "Нафтогаза" истек 26 июля 2022 года, но выплат не произошло. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина. Таким образом, почти год компания была в состоянии дефолта.