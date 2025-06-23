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"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" понад 1 мільярд доларів

Фото: Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Іван Носальський

"Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Тепер російська компанія має виплатити 1,37 млрд доларів українській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького у Facebook.

"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на 1,37 млрд доларів. Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз", - написав Корецький.

Він нагадав, що 3 травня 2022 року "Газпром" порушив контрактні зобов'язання, припинивши виплату коштів. Уже у вересні "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська компанія намагалася заблокувати через російські суди.

"Тепер є остаточне рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", - додав Корецький.

Голова правління зазначив, що наступне завдання - забезпечити виконання такого рішення суду.

Ще одна поразка "Газпрому" в суді

Нагадаємо, у лютому цього року "Газпром" зазнав ще однієї поразки в судовому розгляді.

Суд зобов'язав російську компанію відшкодувати збитки чеської комунальної компанії CEZ у розмірі 1 млрд чеських крон (близько 42,16 млн доларів).

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