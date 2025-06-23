"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" более 1 миллиарда долларов

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов. Международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз", - написал Корецкий.

Он напомнил, что 3 мая 2022 года "Газпром" нарушил контрактные обязательства, прекратив выплату средств. Уже в сентябре "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который российская компания пыталась заблокировать через российские суды.

"Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону "Нафтогаза", - добавил Корецкий.

Глава правления отметил, что следующая задача - обеспечить выполнение такого решения суда.