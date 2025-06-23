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"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" более 1 миллиарда долларов

Фото: Сергей Корецкий, глава правления НАК "Нафтогаз" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Иван Носальский

"Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Теперь российская компания должна выплатить 1,37 млрд долларов украинской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого в Facebook.

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов. Международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз", - написал Корецкий. 

Он напомнил, что 3 мая 2022 года "Газпром" нарушил контрактные обязательства, прекратив выплату средств. Уже в сентябре "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который российская компания пыталась заблокировать через российские суды. 

"Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону "Нафтогаза", - добавил Корецкий. 

Глава правления отметил, что следующая задача - обеспечить выполнение такого решения суда. 

Еще одно поражение "Газпрома" в суде

Напомним, в феврале этого года "Газпром" потерпел еще одно поражение в судебном разбирательстве.

Суд обязал российскую компанию возместить убытки чешской коммунальной компании CEZ в размере 1 млрд чешских крон (около 42,16 млн долларов).

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