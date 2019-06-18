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"Нафтогаз" повернув 500 млн доларів кредиту Світового банку

Новини » Економіка    18.06.2019 - 15:08
"Нафтогаз" повернув 500 млн доларів кредиту Світового банку
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія користувалася коштами протягом двох років

НАК "Нафтогаз України" повернув кредит на 500 млн доларів, отриманий під гарантії Світового банку та під державні гарантії України. Про це повідомляє компанія у Facebook.

Як зазначили в "Нафтогазі", завдяки цим коштам компанія протягом двох років закупила близько 5 млрд куб. м газу з європейського напрямку.

"Через загрозу газового шантажу з боку Росії після завершення дії транзитної угоди, плануємо закачати до підземних газових сховищ (ПСГ) приблизно на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у минулому році", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що планують накопичити 20 млрд куб. м газу, щоб уникнути ризиків з боку сусідів. "Тож співпраця з кредиторами із застосуванням механізму державних гарантій є вкрай важливим інструментом, що допомагає забезпечувати енергетичну стабільність держави", - йдеться в повідомленні.

&quot;Нафтогаз&quot; повернув 500 млн доларів кредиту Світового банку

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 10 червня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 12,05 млрд куб. м газу. За даними "Укртрансгазу", нинішні обсяги газу ПСГ на 20% або на 2 млрд куб м більші, ніж на цей період у минулому році.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

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