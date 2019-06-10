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"Нафтогаз" назвал объем газа в хранилищах в начале лета

Новости » Экономика    10.06.2019 - 21:32
"Нафтогаз" назвал объем газа в хранилищах в начале лета
Иллюстративное фото (УНИАН)

До начала зимы в ПХГ необходимо закачать значительный объем

По состоянию на 10 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 12,05 млрд куб. м газа. Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает на своей странице в Facebook.

Как отметили в компании, нынешние объемы газа в ПХГ на 20% или на 2 млрд куб м больше, чем на этот период в прошлом году.

В "Нафтогазе" напомнили, что в прошлом году перед стартом отопительного сезона в ПХГ Украина имела рекордный показатель запасов газа - 17,1 млрд куб.

"Для того, чтобы без рисков пройти эту зиму, необходимо закачать на три миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году и подготовить ГТС к работе в реверсном режиме. Для поддержания давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

&quot;Нафтогаз&quot; назвал объем газа в хранилищах в начале лета

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предположил, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

Добавим, ранее в интервью РБК-Украина Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

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