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"Нафтогаз" увеличивает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке

НовостиЭнергетика    25.06.2018 - 15:03
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

НАК попытается закупить газ по 7 629,00 гривен за тыс. кубометров

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий по цене 7 629,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Сообщается, что в июне "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 6 900,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС). Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, НАК не получила ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль.

Напомним, ранее "Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на июль 2018 года.

 

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Теги публикации: газ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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