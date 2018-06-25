Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нафтогаз" збільшує ціну пропозиції на закупівлю газу на внутрішньому ринку

НовиниЕнергетика    25.06.2018 - 15:03
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

НАК спробує купити газ за 7 629,00 гривень за тис. кубометрів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в липні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств за ціною 7 629,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ). Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Повідомляється, що в червні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 6 900,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ). Незважаючи на те, що червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, НАК не отримала жодної пропозиції від постачальників газу, яких не влаштувала запропонована ціна. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на липень.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на липень 2018 року.

 

У Єврокомісії стверджують, що Стокгольмський арбітраж не заважає розділенню "Нафтогаза"
Теги публікації: газ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся