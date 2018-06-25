"Нафтогаз" збільшує ціну пропозиції на закупівлю газу на внутрішньому ринку

НАК спробує купити газ за 7 629,00 гривень за тис. кубометрів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в липні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств за ціною 7 629,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ). Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Повідомляється, що в червні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 6 900,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ). Незважаючи на те, що червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, НАК не отримала жодної пропозиції від постачальників газу, яких не влаштувала запропонована ціна. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на липень.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на липень 2018 року.