Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на июль 2018

НовостиПромышленность    20.06.2018 - 13:36
Фото: "Нафтогаз" Украины (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз" Украины (РБК-Украина)

По сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом"", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, в частности, что по сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений.

 

Отметим, начиная с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.

Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании одобрил поправку к законопроекту о национальной безопасности, согласно которой в Украине будет создана единая база абонентов-потребителей природного газа.

Стали известны подробности, каким будет единый реестр потребителей газа
Теги публикации: цена, газ, Нафтогаз Украины, Цена на газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь