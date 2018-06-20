"Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на июль 2018

По сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом"", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, в частности, что по сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений.

Отметим, начиная с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.

Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании одобрил поправку к законопроекту о национальной безопасности, согласно которой в Украине будет создана единая база абонентов-потребителей природного газа.