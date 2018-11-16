"Нафтогаз" увеличил сумму договора с дочерней компанией до 85 млрд грн

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

Компания "Нафтегаз Трейдинг" создана для продажи газа промышленным предприятиям

Сумма договора купли-продажи природного газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" увеличится до 85 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, на заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 23-24 октября 2018 года было принято решение о предоставлении согласия заключения с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" дополнительного соглашения № 1 к рамочному договору купли-продажи природного газа от 11.10.2018, согласно которой сумма договора увеличивается до 85 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" в середине августа 2018 года зарегистрировал ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг".

Руководителями "Нафтогаз тепло" назначен Павел Петченко, "Нафтогаз трейдинг" - Виталий Волынец.

С октября "Нафтогаз трейдинг" продает газ промышленным предприятиям, "Нафтогаз тепло" - предприятиям теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" продает газ только по долгосрочным контрактам.