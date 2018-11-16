"Нафтогаз" збільшив суму угоди з дочірньою компанією до 85 млрд грн

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" створена для продажу газу промисловим підприємствам

Сума угоди купівлі-продажу природного газу у між НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" збільшиться до 85 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, на засіданні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 23-24 жовтня 2018 року було прийнято рішення про надання згоди укладення з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" додаткової угоди № 1 до рамкового договору купівлі-продажу природного газу від 11.10.2018, відповідно до якої сума договору збільшується до 85 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" в середині серпня 2018 року зареєстрував ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло" і ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг".

Керівниками "Нафтогаз тепло" призначений Павло Петченко, "Нафтогаз трейдінг" - Віталій Волинець.

З жовтня "Нафтогаз трейдинг" продає газ промисловим підприємствам, "Нафтогаз тепло" - підприємствам теплокомунерго.

"Нафтогаз" продає газ тільки за довгостроковими контрактами.