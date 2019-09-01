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"Нафтогаз" встановив ціни на газ у вересні

Новини » Економіка    01.09.2019 - 07:42
"Нафтогаз" встановив ціни на газ у вересні
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порівняно з серпнем ціни не зміняться

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 вересня 2019 року, не змінивши їх порівняно з серпнем. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 640,00 - 5 204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

При цьому "Нафтогаз" поки не оприлюднив ціни на газ для населення на вересень. Однак згідно з чинною постановою уряду, вони не можуть бути вище, ніж ціни для промисловості.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на серпень на 7,2-7,5%.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецобязательства) на серпень на 5,1%. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

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