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"Нафтогаз" снизил цены на газ на август

Новости » Финансы    31.07.2019 - 22:40
"Нафтогаз" снизил цены на газ на август
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Точная цена для населения пока неизвестна, но она будет минимум на 5,5% ниже

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640 - 5 204 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

"Нафтогаз" пока не обнародовал цену на газ для населения в августе, однако конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 648 грн или на 11,7% до 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года.

Всего же цена на газ для населения за три месяца снизилась на 25% с 5 803 до 4 640 грн без НДС.

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