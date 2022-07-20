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"Нафтогаз" может не успеть закачать в хранилища плановый объем газа на зиму

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 11:41
"Нафтогаз" может не успеть закачать в хранилища плановый объем газа на зиму Фото: "Нафтогаз" не успеет к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

На сегодняшний день запаса газа в подземных хранилищах Украины составляет 11,5 млрд кубометров. Если деньги на закупку газа и найдут, то к октябрю увеличить запас до 19 млрд кубометров не удастся физически.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен".

Как отмечается в материале, гарантированная мощность для импорта через Словакию, Польшу и Венгрию составляет 54 млн кубометров в сутки, в месяц - 1,6 млрд кубометров (есть еще прерывистые мощности на 230 млн кубометров в сутки для использования при технической возможности). Даже если начать импорт с 20 июля, то к октябрю можно закачать лишь 3,7 млрд кубометров, но никак не 5,6 млрд. И это общая мощность для всех импортеров, в том числе и промышленных, которые закупают газ и сразу его используют.

Объем в 19 млрд кубометров - это уровень газа с максимальным запасом и учетом вероятности существенного сокращения собственной добычи в результате военных действий, которая пока снизилась на 6%.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверяет, что без учета военной угрозы Украина пройдет зиму без проблем с запасом 15 млрд кубометров газа. Но если линия фронта продвинется вглубь, а оккупанты захватят территории с местами промышленной добычи газа, то дополнительные объемы газа в хранилищах будут просто необходимы.

"Ключевые участники этого процесса - и Кабмин, и "Нафтогаз" - явно перестраховываются. Правительство, чтобы не допустить проблем с отопительным сезоном, а руководство НАК - чтобы не ввести компанию в дополнительные расходы и не быть уволенным за саботаж", - говорится в материале.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" обратился к правительству и просит 150 млрд гривен прямого бюджетного финансирования на закупку газа для отопительного сезона.

Напомним, по решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд кубометров газа.

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Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен