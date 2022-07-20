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"Нафтогаз" може не встигнути закачати в сховища плановий обсяг газу на зиму

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Україна, Середа 20 липня 2022 11:41
"Нафтогаз" може не встигнути закачати в сховища плановий обсяг газу на зиму Фото: "Нафтогаз" не встигне до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

На сьогоднішній день запасу газу в підземних сховищах України становить 11,5 млрд кубометрів. Якщо гроші на закупівлю газу і знайдуть, то до жовтня збільшити запас до 19 млрд кубометрів не вдасться фізично.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень".

Як наголошується в матеріалі, гарантована потужність для імпорту через Словаччину, Польщу та Угорщину становить 54 млн кубометрів на добу, на місяць - 1,6 млрд кубометрів (є ще переривчасті потужності на 230 млн кубометрів на добу для використання при технічній можливості). Навіть якщо почати імпорт з 20 липня, то до жовтня можна закачати лише 3,7 млрд кубометрів, але ніяк не 5,6 млрд. І це загальна потужність для всіх імпортерів, в тому числі і промислових, які закуповують газ і відразу його використовують.

Обсяг в 19 млрд кубометрів - це рівень газу з максимальним запасом і урахуванням ймовірності істотного скорочення власного видобутку в результаті військових дій, який поки знизився на 6%.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевняє, що без урахування військової загрози Україна пройде зиму без проблем із запасом 15 млрд кубометрів газу. Але якщо лінія фронту просунеться вглиб, а окупанти захоплять території з місцями промислового видобутку газу, то додаткові обсяги газу в сховищах будуть просто необхідні.

"Ключові учасники цього процесу - і Кабмін, і "Нафтогаз" - явно перестраховуються. Уряд, щоб не допустити проблем з опалювальним сезоном, а керівництво НАК - щоб не ввести компанію в додаткові витрати і не бути звільненим за саботаж", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" звернувся до уряду і просить 150 млрд гривень прямого бюджетного фінансування на закупівлю газу для опалювального сезону.

Нагадаємо, за рішенням уряду в підземних сховищах до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу.

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