"Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен

Это 18,4% общих доходов государственного бюджета Украины

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявили, что уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

"Уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд грн. Это 18,4% общих доходов государственного бюджета в январе-мае 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

Сплатили до державного бюджету 53,5 млрд грн. Це 18,4% загальних доходів державного бюджету у січні-травні 2018 року pic.twitter.com/0pcuqmhtoE — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 12, 2018

Напомним, недавно акционерное общество "Укртранснафта" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году.

Впоследствии в "Нафтогазе" решили продлить срок полномочий дирекции акционерного общества "Укртранснафта" до 2021 года. Соответствующее решение было принято 11 июня на общем собрании акционеров общества.

Добавим, что ранее в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания обеспечивает газом предприятия, которые производят воду для 70% жителей столицы.