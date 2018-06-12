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"Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен

НовостиЭкономика    12.06.2018 - 15:14
Фото: "Нафтогаз" (УНИАН)
Фото: "Нафтогаз" (УНИАН)

Это 18,4% общих доходов государственного бюджета Украины

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявили, что уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

"Уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд грн. Это 18,4% общих доходов государственного бюджета в январе-мае 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно акционерное общество "Укртранснафта" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году.

Впоследствии в "Нафтогазе" решили продлить срок полномочий дирекции акционерного общества "Укртранснафта" до 2021 года. Соответствующее решение было принято 11 июня на общем собрании акционеров общества.

Добавим, что ранее в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания обеспечивает газом предприятия, которые производят воду для 70% жителей столицы.

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Теги публикации: Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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