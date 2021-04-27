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"Нафтогаз Украины" ведет переговоры по наполнению “трубы Медведчука” с РФ и Беларусью

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 20:44
"Нафтогаз Украины" ведет переговоры по наполнению “трубы Медведчука” с РФ и Беларусью Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

“Нафтогаз Украина” ведет переговоры с представителями беларусских и российских поставщиков по наполнению так называемой “трубы Медведчука” - участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Процесс идет непросто и в нем играет роль политический фактор.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По нефтепродуктопроводу (“трубе Медведчука” - ред.) процесс действительно непростой. Собственниками ресурса, теоретически продавцами ресурса могут выступать как Белоруссия, так и Россия. Переговоры ведутся, до их завершения, я думаю, комментировать альтернативные варианты было бы некорректно", - сказал он.

Коболев отметил, что в этих переговорах политический фактор не будет иметь решающего влияния. Однако, уточнил он, этот момент там присутствует.

Напомним, 16 апреля победителем в конкурсе на управление “трубой Медведчука” стала “Укртранснафта”. Свой выбор в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) объяснили наличием у компании большой материально-технической базы и количества квалифицированных специалистов.

Отметим, в конкурсе на управление "трубой Медвечука" приняли участие две компании. В АРМА не раскрывали их названия. Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.

Ранее, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в государственную собственность этот нефтепродуктопровод, который незаконно был передан компании, связанную с нардепом Виктором Медведчуком.

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