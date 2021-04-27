"Нафтогаз Украины" ведет переговоры по наполнению “трубы Медведчука” с РФ и Беларусью

“Нафтогаз Украина” ведет переговоры с представителями беларусских и российских поставщиков по наполнению так называемой “трубы Медведчука” - участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Процесс идет непросто и в нем играет роль политический фактор.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По нефтепродуктопроводу (“трубе Медведчука” - ред.) процесс действительно непростой. Собственниками ресурса, теоретически продавцами ресурса могут выступать как Белоруссия, так и Россия. Переговоры ведутся, до их завершения, я думаю, комментировать альтернативные варианты было бы некорректно", - сказал он. Коболев отметил, что в этих переговорах политический фактор не будет иметь решающего влияния. Однако, уточнил он, этот момент там присутствует.