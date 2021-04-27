"Нафтогаз України" веде переговори щодо наповнення "труби Медведчука" з РФ і Білоруссю

"Нафтогаз Україна" веде переговори з представниками білоруських і російських постачальників щодо наповнення так званої "труби Медведчука" - ділянки нафтопродуктопроводу " Самара-Західний напрямок". Процес йде непросто і в ньому грає роль політичний фактор.

Про це повідомив під час онлайн-конференції голова правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"По нафтопродуктопроводу ("трубі Медведчука" - ред.) процес дійсно непростий. Власниками ресурсу, теоретично продавцями ресурсу можуть виступати як Білорусія, так і Росія. Переговори ведуться, до їх завершення, я думаю, коментувати альтернативні варіанти було б некоректно", - сказав він. Коболєв зазначив, що в цих переговорах політичний фактор не матиме вирішального впливу. Однак, уточнив він, цей момент там присутній.