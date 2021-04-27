"Нафтогаз України" веде переговори щодо наповнення "труби Медведчука" з РФ і Білоруссю
"Нафтогаз Україна" веде переговори з представниками білоруських і російських постачальників щодо наповнення так званої "труби Медведчука" - ділянки нафтопродуктопроводу " Самара-Західний напрямок". Процес йде непросто і в ньому грає роль політичний фактор.
Про це повідомив під час онлайн-конференції голова правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"По нафтопродуктопроводу ("трубі Медведчука" - ред.) процес дійсно непростий. Власниками ресурсу, теоретично продавцями ресурсу можуть виступати як Білорусія, так і Росія. Переговори ведуться, до їх завершення, я думаю, коментувати альтернативні варіанти було б некоректно", - сказав він.
Коболєв зазначив, що в цих переговорах політичний фактор не матиме вирішального впливу. Однак, уточнив він, цей момент там присутній.
Нагадаємо, 16 квітня переможцем у конкурсі на управління "трубою Медведчука" стала "Укртранснафта". Свій вибір в агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пояснили наявністю у компанії Великої матеріально-технічної бази та кількості кваліфікованих фахівців.
Відзначимо, в конкурсі на управління " трубою Медвечука" взяли участь дві компанії. В АРМА не розкривали їх назви. Як розповіло джерело РБК-Україна в "Нафтогазі", однією з них є "Укртранснафта", яка подала документи на конкурс 9 квітня.
Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вирішила повернути у державну власність цей нафтопродуктопровід, який незаконно був переданий компанії, пов'язану з нардепом Віктором Медведчуком.