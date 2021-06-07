"Нафтогаз Украины" увеличит добычу нефти и газа в Египте

"Повышение добычи углеводородов, интенсификация производительности скважин и наращивание ресурсной базы - все это предусмотрено программой развития активов группы "Нафтогаз" в Египте на 2021-2022 финансовый год", - говорится в заявлении.

Отмечается, что документ был утвержден 6 июня в столице Египта - Каире - во время заседания акционеров предприятия Petrosannan Company - совместного компании-оператора НАК "Нафтогаз Украины" и EGPC.

Среди запланированных работ для наращивания добычи нефти и газа в Египте заводнение нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, а также продолжение кампании по гидроразрыву пластов для лучшего наполнения скважин.

Для наращивания ресурсной базы углеводородов на территории Египта запланированы сейсморазведочные работы, бурение новых разведочных и эксплуатационных скважин.