"Нафтогаз України" збільшить видобуток нафти і газу в Єгипті

"Підвищення видобутку вуглеводнів, інтенсифікація продуктивності свердловин і нарощування ресурсної бази - все це передбачено програмою розвитку активів Групи "Нафтогаз" в Єгипті на 2021-2022 фінансовий рік", - йдеться в заяві.

Відзначається, що документ був затверджений 6 червня в столиці Єгипту - Каїрі - під час засідання акціонерів підприємства Petrosannan Company - спільного компанії-оператора НАК "Нафтогаз України" і EGPC.

Серед запланованих робіт для нарощування видобутку нафти і газу в Єгипті заводнення нафтових покладів, що дозволить підвищити вилучення вуглеводнів, а також продовження кампанії з гідророзриву пластів для кращого наповнення свердловин.

Для нарощування ресурсної бази вуглеводнів на території Єгипту заплановані сейсморозвідувальні роботи, буріння нових розвідувальних і експлуатаційних свердловин.