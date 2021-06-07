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"Нафтогаз України" збільшить видобуток нафти і газу в Єгипті

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спільне підприємство "Нафтогаз України" і Egyptian General Petroleum Corporation ( EGPC) - Petrosannan Company - затвердило програму зі збільшення видобутку нафти і газу на найближчий фінансовий рік. Серед запланованих робіт продовження кампанії з гідророзриву пластів.

Про це повідомив департамент з комунікацій НАК " Нафтогаз України".

"Підвищення видобутку вуглеводнів, інтенсифікація продуктивності свердловин і нарощування ресурсної бази - все це передбачено програмою розвитку активів Групи "Нафтогаз" в Єгипті на 2021-2022 фінансовий рік", - йдеться в заяві.

Відзначається, що документ був затверджений 6 червня в столиці Єгипту - Каїрі - під час засідання акціонерів підприємства Petrosannan Company - спільного компанії-оператора НАК "Нафтогаз України" і EGPC.

Серед запланованих робіт для нарощування видобутку нафти і газу в Єгипті заводнення нафтових покладів, що дозволить підвищити вилучення вуглеводнів, а також продовження кампанії з гідророзриву пластів для кращого наповнення свердловин.

Для нарощування ресурсної бази вуглеводнів на території Єгипту заплановані сейсморозвідувальні роботи, буріння нових розвідувальних і експлуатаційних свердловин.

Нагадаємо, 7 червня ціни на нафту знизилися після досягнення нових багаторічних максимумів. Інвестори очікують результатів переговорів на цьому тижні між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, яка, як очікується, збільшить постачання нафти.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 4 червня зросли, оскільки рішення ОПЕК + і відновлення попиту зняли побоювання з приводу розрізненої вакцинації проти COVID-19 по всьому світу. Нафта марки Brent перевищила позначку в 72 долари вперше з травня 2019 року.

Нагадаємо, Інвестбанк Goldman Sachs заявив, що очікує зростання цін на нафту до 80 доларів за барель у четвертому кварталі 2021 року. Попит буде відновлюватися завдяки вакцинації та скасування локдаунів.

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