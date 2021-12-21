ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Нафтогаз" на своих ТЭЦ будет внедрять подход по диверсификации топлива 

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 16:19
"Нафтогаз" на своих ТЭЦ будет внедрять подход по диверсификации топлива  Фото: "Нафтогаз" на своих ТЭЦ будет внедрять подход по диверсификации топлива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

ООО "Нафтогаз Тепло" планирует внедрять подход по диверсификации топлива на своих объектах теплоэнергетики.

Об этом сказал технический директор ООО "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко во время пресс-конференции "Централизованное отопление. Тариф против цены. Что мы получаем в платежках и почему".

"НАК "Нафтогаз" получит 6 государственных ТЭЦ. И мы уже имеем некоторые наработанные кейсы по поводу того, каким образом подходить к модернизации теплоэлектроцентралей. Этот подход могут взять и другие производители тепловой энергии", - отметил Шевченко.

Он также рассказал, что поскольку в последнее время производители тепла сталкиваются с проблемами доступности топлива, "Нафтогаз Тепло" рассматривает возможность диверсификации источников производства тепловой и электрической энергии.

"В каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости, есть ли возможность перейти на биогаз, биотопливо или сжигание мусора. Если возле объектов инфраструктуры нет таких источников, надо смотреть на мировой опыт по эффективному сжиганию природного газа", - сказал Шевченко.

По его словам, модернизация сектора теплоснабжения должно максимально учитывать интересы потребителя, ведь задача любого поставщика тепла - обеспечить качественную услугу и прозрачные начисления.

"И нужна поддержка органов местного самоуправления. В первую очередь, в сотрудничестве с ними надо актуализировать схему теплоснабжения городов, определиться с тепловым нагрузкам и модернизацией объектов ТКЭ и ТЭЦ в части инфраструктуры и источников генерации тепловой энергии", - добавил Шевченко.

Напомним, ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу "Нафтогаз", с 2019 года осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, а также деятельность по транспортировке и поставке тепловой энергии в городах Новый роздол и Новояворовск.

Также правительство передало в управление компании еще 6 теплоэлектроцентралей - АО "Днепровская ТЭЦ", Чао "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", единый имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ". Они не только будут управляться "Нафтогазом", но и войдут в единый имущественный комплекс НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦ Нафтогаз Украины
NEWS
США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп
США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться