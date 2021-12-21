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"Нафтогаз" на своїх ТЕЦ впроваджуватиме підхід з диверсифікації палива 

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 16:19
"Нафтогаз" на своїх ТЕЦ впроваджуватиме підхід з диверсифікації палива  Фото: "Нафтогаз" на своїх ТЕЦ впроваджуватиме підхід з диверсифікації палива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

ТОВ "Нафтогаз Тепло" планує впроваджувати підхід з диверсифікації палива на своїх об'єктах теплоенергетики.

Про це сказав технічний директор ТОВ "Нафтогаз Тепло" Федір Шевченко під час прес-конференції "Централізоване опалення. Тариф проти ціни. Що ми отримуємо в платіжках і чому".

"НАК "Нафтогаз" отримає 6 державних ТЕЦ. І ми вже маємо деякі напрацьовані кейси щодо того, яким чином підходити до модернізації теплоелектроцентралей. Цей підхід можуть взяти й інші виробники теплової енергії", - зазначив Шевченко.

Він також розповів, що оскільки останнім часом виробники тепла стикаються з проблемами доступності палива, "Нафтогаз Тепло" розглядає можливість диверсифікації джерел виробництва теплової та електричної енергії.

"У кожному випадку треба розглядати, чи є альтернативне паливо поблизу, чи є можливість перейти на біогаз, біопаливо чи спалювання сміття. Якщо біля об'єктів інфраструктури немає таких джерел, треба дивитися на світовий досвід щодо ефективного спалювання природного газу", - сказав Шевченко.

За його словами, модернізація сектору теплопостачання має максимально враховувати інтереси споживача, адже завдання будь-якого теплопостачальника - забезпечити якісну послугу та прозорі нарахування.

"І потрібна підтримка органів місцевого самоврядування. В першу чергу, у співпраці з ними треба актуалізувати схему теплопостачання міст, визначитися з тепловим навантаженням і модернізацією об'єктів ТКЕ і ТЕЦ в частині інфраструктури і джерел генерації теплової енергії", - додав Шевченко.

Нагадаємо, ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить у групу "Нафтогаз", з 2019 року здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ, а також діяльність з транспортування та постачання теплової енергії у містах Новий Розділ та Новояворівськ.

Також уряд передав в управління компанії ще 6 теплоелектроцентралей - АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", єдиний майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ". Вони не лише управлятимуться "Нафтогаз Теплом", але й увійдуть у єдиний майновий комплекс НАК "Нафтогаз України".

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ТЭЦ Нафтогаз України
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