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"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

Новини » Економіка    24.05.2019 - 15:25
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на газ на червень знижені на 7,6-7,9%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 червня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, у порівнянні з цінами на травень 2019 року, у червні ціни зменшено на 7,6-7,9%.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803 - 6 423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2019 року знизив ціни на газ ціни на газ для населення і теплової генерації. У той же час "Нафтогаз" підвищив на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк прогнозує, що світові ціни на природний газ після стрімкого зниження стабілізуються з подальшим слабким висхідним трендом.

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