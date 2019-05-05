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В МИД заявили о кризисном состоянии Совета Европы

Новости » Политика    05.05.2019 - 13:42
В МИД заявили о кризисном состоянии Совета Европы
Фото: Совет Европы (aldeparty.eu)

В МИД утверждают, что кризис в Совете Европы вызван "разрушительными действиями РФ"

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении к 70-летию создания Совета Европы заявило, что сегодня СЕ находится в кризисном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В украинском ведомстве утверждают, что кризисное состояние вызвано "разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы" с целью достижения собственных целей. В МИД надеются, что Совет Европы не пойдет на уступки перед РФ.

Кроме того, в МИД отметили, что Украина продолжает выполнять обязательства возложенные на нее как члена Совета Европы и будет противодействовать попыткам России разрушить организацию.

"Украина со своей стороны остается приверженной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить организацию", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что, по его мнению, существуют "хорошие шансы" для избежания возможного выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

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