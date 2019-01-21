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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 13:14
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на февраль уменьшена на 3%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Как отметили в пресс-службе, цены на природный газ, дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 717 - 9 549 грн/тыс. куб. м (без НДС). В сравнении с ценами на январь 2019 года, в феврале цены снижены на 3,2-3,3%.

Напомним, в декабре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала цены на газ, которые будут действовать с 1 января 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 9 019 - 9 861 грн/тыс. куб. м (без НДС). В сравнении с ценами на декабрь 2018 года, в январе цены снижены в среднем на 3%.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что цены на газ за последние три года выросли на 89%.

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