"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на лютий зменшено на 3%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, які діятимуть з 1 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначили у прес-службі, ціни на природний газ диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717 - 9 549 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни зменшено на 3,2-3,3%.

Нагадаємо, в грудні 2018 року НАК "Нафтогаз України" опублікувала ціни на газ, які діятимуть з 1 січня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 9 019 - 9 861 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на грудень 2018 року, у січні ціни зменшено в середньому на 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2019 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що ціни на газ за останні три роки зросли на 89%.