"Нафтогаз" обнародовал цены на газ для промышленных потребителей на январь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В сравнении с ценами на декабрь, в январе цены снижены в среднем на 3%

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 21 декабря 2018 года, опубликовал цены на газ, которые будут действовать с 1 января 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза".

Как отмечается, предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 9 019,00 - 9 861,00 грн/тыс. куб. м (без НДС). В сравнении с ценами на декабрь 2018 года, в январе цены снижены в среднем на 3%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре "Нафтогаз" обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Опубликованные ценовые предложения будут действовать до 30 апреля 2019 года включительно.

В НАК сообщили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.