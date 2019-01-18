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Министр энергетики назвал цифры подорожания газа и угля за последние три года

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 12:56
Министр энергетики назвал цифры подорожания газа и угля за последние три года
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Уголь подорожал на 133%, газ на 89%

За последние три года стоимость угля и газа в Украине существенно возросла, что отразилось на тарифах на электроэнергию. Об этом во время выступления в Верховной раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на стоимость электроэнергии влияют основные составляющие: цены на уголь и цены на газ.

"В частности, стоимость угля с 2016 года по 2018-2019 годы выросла на 133% и на сегодняшний день составляет 2800 гривен", - сказал он и добавил, что цены на газ за этот период выросли на 89%.

В то же время Насалик сообщил, что стоимость электроэнергии для населения с 2017 по 2019 год выросла на 5%.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%.

С 1 января 2019 года вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду. Во время заседания НКРЭКУ глава регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

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