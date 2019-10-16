"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на октябрь

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в октябре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По данным пресс-службы, по сравнению с сентябрем цена снижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

"Таким образом, с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Отметим, "Нафтогаз" установил цены на газ в октябре на уровне импортной цены газа в сентябре. По данным Минэкономики, в сентябре средняя цена импортного газа составляла 174,6862 долларов или 4272,7604 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте в сентябре средняя цена снизилась на 2,0% в сравнении с августом. При этом в гривневом эквиваленте цена газа упала на 4,9% в сравнении с августом.