"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на жовтень

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у жовтні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, у порівнянні з вереснем ціна знижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування).

"Таким чином, з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена на 32%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Відзначимо, "Нафтогаз" встановив ціни на газ у жовтні на рівні імпортної ціни газу у вересні. За даними Мінекономіки, у вересні середня ціна імпортного газу становила 174,6862 доларів або 4272,7604 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті у вересні середня ціна знизилася на 2,0% в порівнянні з серпнем. При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу впала на 4,9% в порівнянні з серпнем.