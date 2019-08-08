"Нафтогаз" снова снизил цены на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снижает цены на газ для населения еще на 5,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Сообщается, что "Нафтогаз" рассчитал новую цену на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

По сравнению с июлем цены на газ снизятся на 5,1%. Конечная цена газа в регионах будет зависеть от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны сообщить потребителям о конечной цене.

Отметим, с апреля цены на газ для населения снизились уже на 25,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения. В распоряжении правительства говорится, что стоимость газа должна снизиться до 4640 гривен за тысячу кубометров, что на 265 гривен ниже июльской цены.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что оснований для повышения тарифов на тепло нет при сегодняшней цене газа.