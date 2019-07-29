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При сегодняшней цене газа нет оснований для повышения тарифов, - Герус

Новости » Энергетика    29.07.2019 - 11:57
При сегодняшней цене газа нет оснований для повышения тарифов, - Герус
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом Герус не исключает изменение цены газа осенью

Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что оснований для повышения тарифов на тепло нет при сегодняшней цене газа. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

При этом он не исключил изменение цены на газ осенью.

"Я выступаю за свободный и конкурентный рынок везде, где это возможно. Но важно, чтобы действительно была конкуренция, от которой выиграет экономика и конечный потребитель. При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов", - рассказал представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения во время отопительного периода 2019-2020 не должна превышать стоимость топлива, установленную на август.

Как писало РБК-Украина, в июне НАК "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

Добавим, Герус ранее также сообщал, что Украина планирует на будущих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) смягчить требования по тарифам на газ для населения.

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