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"Нафтогаз" снизил цену на газ в июле: сколько придется заплатить и кому

Автор: Дмитрий Левицкий

"Нафтогаз" опубликовал новую цену на газ для населения в июле. Клиентам поставщика, пользующимся месячным тарифом, придется заплатить меньше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Цена на природный газ для клиентов "Нафтогаза" в июле составляет 11,05 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости доставки.

Для клиентов поставщика на годовом тарифе ничего не меняется - они платят по-прежнему 7,96 грн за куб. метр.

Напомним, до этого "Нафтогаз" заявлял, что цена на газ в июле для бытовых потребителей составит 13,13 гривны за кубометр.

Как писало РБК-Украина, цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.

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