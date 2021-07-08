"Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні: скільки доведеться заплатити та кому

"Нафтогаз" опублікував нову ціну на газ для населення у липні. Клієнтам постачальника, які користуються місячним тарифом, доведеться заплатити менше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" .

Ціна на природний газ для клієнтів "Нафтогазу" у липні становить 11,05 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості доставки.

Для клієнтів постачальника на річному тарифі нічого не змінюється - вони платять, як і раніше, 7,96 грн за куб. метр.